Allemagne



Un étranger de 20 ans a été agressé mercredi soir par trois individus à Wismar, dans le nord de l’Allemagne, rapporte la police, un incident qui survient dans un contexte de tension après la mort ce week-end à Chemnitz d’un Allemand de 35 ans imputée à un Syrien et à un Irakien.

Le jeune homme, dont la nationalité n’a pas été précisée, rentrait chez lui à pied lorsqu’il a été interpellé par trois personnes qui lui ont lancé des insultes à caractère xénophobe puis l’ont frappé au visage et au corps, notamment à l’aide d’une chaîne à vélo, avant de lui donner des coups de pied au sol. Le migrant a le nez cassé et des contusions sur le visage et la partie haute du corps.

La police a lancé un appel à témoins.

Le meurtre de Chemnitz, en Saxe, a déclenché plusieurs jours de manifestations xénophobes dans cette ville d’Allemagne orientale, fief des mouvements anti-immigrants Pegida et AfD.



Birmanie



Les sauveteurs birmans tentaient jeudi d’accéder aux derniers rescapés toujours piégés, au lendemain de la rupture d’un barrage causée par les pluies de la mousson.

Aucun décès n’a pour l’instant été signalé.

Des soldats portant des gilets de sauvetage orange au-dessus de leur tenue de camouflage les évacuaient en barques, selon des journalistes de l’AFP dans la région de Bago, dans le centre de la Birmanie.

Au total, plus de 63.000 personnes ont été touchées par le désastre. Plus de 12.000 d’entre elles ont été accueillies dans une trentaine de sites ouverts par les autorités.

La rupture d’une large portion du barrage Swar Chaung mercredi matin est due selon les autorités au fait que le système d’évacuation du barrage a été endommagé par les pluies de la mousson.

Les habitants rencontrés par l’AFP assurent ne pas avoir été prévenus par les autorités.