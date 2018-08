Enquête



Une enquête a été ouverte après le survol de la prison de Fresnes (en région parisienne), une des plus grandes prisons de France, par deux drones samedi soir, a-t-on appris lundi de source policière. “Il y a eu deux survols, l’un vers 22H00, l’autre vers 22H45”, a détaillé cette source, confirmant une information du journal Le Parisien.

Ils ont été repérés par un surveillant, qui a donné l’alerte. Les policiers se sont rendus sur place et ont vu “deux drones en train de survoler la prison. Ils ont essayé de les suivre, mais ils les ont perdus de vue alors que les appareils partaient vers les Hauts-de-Seine”, en région parisienne, a expliqué la même source.

Une plainte contre X a été déposée après cet événement.

Ce survol de Fresnes, qui compte quelque 2.500 détenus, intervient moins de deux mois après l’évasion spectaculaire d’un célèbre braqueur, Redoine Faïd, de la prison de Réau, dans le département voisin de Seine-et-Marne.



Sommet



Les chefs de l’Etat turc, russe et iranien s’entretiendront le 7 septembre en Iran pour leur troisième sommet tripartite sur la Syrie, a annoncé lundi la TRT, télévision d’Etat turque.

“Le président Recep Tayyip Erdogan se rendra en Iran le 7 septembre pour des discussions sur la Syrie, et assistera au sommet avec la Russie et l’Iran”, affirme la TRT. Cette annonce survient au moment où une attaque du régime syrien contre la province d’Idleb, ultime fief insurgé du pays, semble imminente.

Cette région était une des “zones de désescalade” mises en place en Syrie à l’issue des négociations de paix d’Astana, parrainées par la Russie et l’Iran, soutiens du régime de Damas, et la Turquie, soutien des rebelles.

Lors d’une visite à Moscou la semaine dernière, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, a mis en garde contre une possible “catastrophe” en cas de “solution militaire” à Idleb.