Bilan



Le bilan de l'explosion dimanche d'un dépôt d'armes dans la province d'Idleb en Syrie a grimpé à 69 morts dont 52 civils, selon un nouveau bilan publié lundi par l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

"Au moins 52 civils, dont 17 enfants, dont la majorité sont originaires de (la province de) Homs, ont été tués par l'explosion", a indiqué à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane, ajoutant que 17 combattants du groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Cham ont également péri.



Effondrement



Plus de 250 personnes ont été blessées, dont cinq sérieusement, après l'effondrement d'une plateforme dans la nuit de dimanche à lundi lors d'un festival de musique à Vigo (nord-ouest de l'Espagne), a-t-on appris auprès des autorités locales.

La plateforme de bois, d'une longueur de 30 mètres et d'une largeur de 10 mètres, située sur le front de mer, était remplie de spectateurs regardant un concert de rap dans le cadre du festival O Marisquiño lorsqu'elle s'est soudainement effondrée peu avant minuit dimanche, a indiqué à la presse le maire de Vigo Abel Caballero.

"Les causes restent à déterminer. Tout indique qu'il n'y a personne coincé dessous", a-t-il ajouté.

Des témoins ont raconté aux médias espagnols avoir eu du mal à se sortir des débris de la plateforme.



Explosion



Au moins huit personnes sont mortes après une explosion dans une mine du sud-ouest du Pakistan, a-t-on appris lundi auprès de responsables provinciaux.

La mine s'est écroulée alors que des mineurs avaient utilisé de la dynamite pour creuser davantage sur le site de Sinjidi, à environ 45 kilomètres de Quetta, la capitale de la province du Baloutchistan.

"Il y avait jusqu'à 22 travailleurs présents dans différentes veines de la mine. Certains étaient à 4.000 pieds (plus de 1.200 mètres) de profondeur quand l'explosion a eu lieu", a déclaré l'inspecteur en chef provincial Muhammad Iftikhar, interrogé par l'AFP.

Neuf mineurs se trouvant dans les veines supérieures ont pu être sortis, mais "nous avons trouvé huit cadavres" à 240 mètres de profondeur, a-t-il ajouté.