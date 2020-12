New District, nouveau label Hip Hop au profit des jeunes talents

Un nouveau Label de musique Hip Hop “New District” a été lancé lundi à Casablanca, avec pour ambition de détecter, accompagner et produire les jeunes talents dans le milieu du Hip Hop. Ce label est fondé par le réalisateur marocain Nabil Ayouch, Ali n’ Productions, sous la direction d’Amine Benjelloun, les compositeurs Mike et Fabien Kourtzer, Cercle Rouge sous la direction de Fanny Lamothe et le Rappeur marocain Bawss qui en assure la direction artistique, indique un communiqué de la société “Ali n’ Productions”. Selon la même source, New District “est un label indépendant dont l’objectif est d’apporter aux artistes une reconnaissance à leur juste valeur, de porter une attention particulière aux artistes femmes, ainsi qu’à détecter divers jeunes talents à travers le Royaume, notamment des rappeurs, danseurs, Beatmakers et Graffeurs”. S’alliant à l’expertise d’Ali n’ Productions (Maroc) et de Cercle Rouge (France), New District “peut compter sur une crédibilité d’aujourd’hui 20 ans dans le domaine de la création de contenu cinématographique, musical, TV ou encore WEB, à travers Jawjab”, précise le communiqué. Le Label propose un accompagnement des artistes à travers des services dont la production de titres, l’accompagnement en studio, la gestion de carrière, la réalisation de vidéos clips, la distribution des titres sur les plateformes de diffusion, l’édition à travers la gestion des droits d’auteurs, l’accompagnement des talents à travers des formations et du coaching, ainsi que la programmation de tournées dans les festivals et showcase. Il s’agit d’une aventure humaine qui “a pour ambition de porter haut la voix et le talents des jeunes”, relève la même source.