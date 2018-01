Neuf morts dans des violences au Cachemire

Au moins neuf personnes dont quatre soldats pakistanais sont mortes lundi dans des échanges de feu dans la région disputée du Cachemire, ont annoncé l'Inde et le Pakistan.

L'armée pakistanaise a indiqué que quatre de ses soldats et trois soldats indiens ont péri dans une fusillade le long de la hautement militarisée ligne de contrôle, frontière de facto entre les deux puissances nucléaires d'Asie du Sud sur ce plateau himalayen.

L'Inde a démenti toute victime dans ses rangs, mais a déclaré avoir tué quatre "rebelles" qui essayaient de franchir la ligne de démarcation dans le secteur d'Uri, à 100 kilomètres au nord-ouest de la grande ville de Srinagar.

"Durant la nuit, un groupe de rebelles s'infiltrant a été combattu par l'armée, déclenchant un violent échange de feu dans lequel cinq rebelles ont péri", a dit à l'AFP Imtiyaz Hussain, un responsable de la police indienne.

Selon cette source, les rebelles semblaient appartenir au groupe jihadiste Jaish-e-Mohammad (JeM), basé au Pakistan.

L'Inde accuse régulièrement le Pakistan de soutenir l'insurrection dans la partie du Cachemire sous administration de New Delhi, ce qu'Islamabad dément.

Cet incident survient après une année 2017 la plus meurtrière depuis une décennie. L'armée indienne a abattu au moins 200 rebelles, décapitant la direction de ces mouvements.

Nombre de civils ont également péri dans ces violences.

Le Cachemire a été divisé entre l'Inde et le Pakistan à la fin de la colonisation britannique. Les deux frères rivaux revendiquent le territoire entier, ce qui a été la cause de deux des trois guerres qui les ont opposés depuis l'indépendance en 1947.

Les groupes rebelles comme le JeM réclament soit l'indépendance, soit le rattachement au Pakistan, et sont en lutte permanente depuis 1989 contre environ un demi-million de soldats indiens déployés dans le territoire.

Le chef de l'armée indienne Bipin Rawat a prévenu lundi qu'il recourrait à la force pour répondre à toute agression en provenance du Pakistan.

"L'armée du Pakistan a continuellement essayé d'aider des terroristes à se faufiler en Inde le long de la ligne de contrôle", a-t-il déclaré à des soldats lors d'un discours. "Nous utilisons notre puissance pour leur administrer une leçon."