Netflix va produire une série sur l'histoire de U2

Mohamed Achaâri



Le romancier et poète Mohamed Achaâri a reçu vendredi à Rabat lors d'une cérémonie le prix international de poésie Argana, décerné chaque année par la Maison de la poésie (Bayt Achîr), en partenariat avec la Fondation de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), et en coopération avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la communication.



Ce 15ème prix décerné au lauréat devant une assistance composée d'hommes de culture, d'artistes ainsi que de professionnels de médias est doté d'une récompense d'une valeur de 12.000 dollars et se présente sous la forme d'un trophée représentant un arganier, outre un certificat et un portrait du poète primé réalisé par le plasticien Ahmed Jarid.



Dans son allocution, le président du jury, le poète Najib Khodari, a noté que ce prix a été attribué à Achaâri ''en reconnaissance de cinq décennies de créativité exceptionnelle dans les domaines littéraire et culturel'', relevant à l'appui que ''sa poésie a contribué pendant plus de quatre décennies à la consécration de l'écriture en tant que résistance en faveur de l'élargissement du champ de liberté dans la langue et la vie, à travers une pratique poétique qui place la liberté au bout de l'horizon et au centre de ses préoccupations''.



De même, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Medi Bensaid a félicité le lauréat pour cette consécration méritée qui représente, pour lui, ''le couronnement d'un riche parcours de création dans les domaines de la poésie et la littérature''.



Il a aussi salué la Maison de poésie pour cette initiative remarquable qui illustre les efforts soutenus en faveur de la promotion de l'activité culturelle dans le pays, remerciant également la Fondation de la CDG pour son soutien, ce qui en fait une entreprise citoyenne au service de la culture et des arts dans le Royaume.