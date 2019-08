Netflix publie la bande-annonce du film “The Irishman” de Scorsese avec un Robert De Niro rajeuni

Netflix a mis en ligne mercredi la bande-annonce du nouveau film du réalisateur américain Martin Scorsese, "The Irishman", projet majeur pour le géant de la vidéo en ligne, avec les habituels Joe Pesci, Harvey Keitel et un Robert De Niro rajeuni par ordinateur.

"The Irishman" est inspiré du livre "J'ai tué Jimmy Hoffa" de Charles Brandt ("I Heard You Paint Houses" en anglais), écrit sur la base d'entretiens avec Frank Sheeran, surnommé "The Irishman" (l'Irlandais).

L'ancien homme de main y raconte qu'il a tué plus de 25 personnes sur ordre du chef mafieux Russell Bufalino et du patron du syndicat des chauffeurs routiers, Jimmy Hoffa.

La bande-annonce est centrée autour du premier contact entre Frank Sheeran, joué par Robert De Niro, et Jimmy Hoffa, interprété par Al Pacino. C'est la première fois que ce dernier, grand habitué des films de gansgters, tourne sous la direction de Martin Scorsese, tandis qu'il s'agit de la neuvième collaboration entre De Niro et Scorsese.

Pour l'occasion, la production a utilisé un procédé appelé "de-aging", qui permet de rajeunir un acteur ou une actrice. L'effet s'appuie sur une technologie développée par Industrial Light & Magic, la société créée par George Lucas.

Le résultat est saisissant, particulièrement pour Robert De Niro, qui apparaît rajeuni de plus de 30 ans.

Le film s'inscrit dans la veine des films de gangsters chers à Martin Scorsese, tels "Les Affranchis", "Casino", ou "Les Infiltrés", avec cette fois une trame plus proche de faits et de personnages réels.