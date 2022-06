Netflix lève le voile sur ses projets dans l’ animation

Le géant américain de la vidéo en ligne Netflix a dévoilé mercredi au Festival d'Annecy (est de la France) les premières images de quelques projets très attendus en matière d'animation, dont le "Pinocchio" en "stop motion" signé Guillermo del Toro.



Le réalisateur oscarisé de "La Forme de l'eau" ou du "Labyrinthe de Pan" livrera fin 2022 ce long-métrage, auquel il pense depuis plus de 15 ans et qu'il est venu défendre en personne au Festival international du film d'animation. Sur les premières images projetées, un Gepetto à l'épaisse barbe blanche se réveille, grimpe à son atelier et découvre pour la première fois que Pinocchio parle et a pris vie.



Les décors et les images en "stop-motion", l'une des plus anciennes techniques du cinéma qui consiste à prendre des photos successives d'objets inanimés, marquent dans l'extrait présenté par leur fluidité et l'attention aux détails, dans une ambiance plutôt sombre.



"L'animation n'est pas un putain de genre" cinématographique : "C'est du cinéma" à part entière", a lancé le réalisateur mexicain à Annecy. Il a ajouté vouloir "faire un film à la fois divertissant et émouvant, qui repousse les limites de l'animation", en "animant le silence" et en "évitant les conneries de pantomimes".



"Laissons les personnages faire des erreurs, avoir des maux de tête, mal aux genoux, faire leur âge", a-t-il ajouté, indiquant que Pinocchio et l'histoire de paternité qui est derrière étaient "l'une des plus importantes de (sa) vie". Parmi d'autres projets, la plateforme a également présenté "Entergalactic", du rappeur Kid Cudi, retraçant l'histoire d'amour de deux artistes sur fond de rap et de nuits new-yorkaises.



Ces annonces sont un nouveau signe de l'importance de l'animation, jeunesse et de plus en plus adulte, dans la concurrence entre grandes plateformes.



Outre Disney, à la fois studio traditionnel et géant du streaming (via Disney+) très présent au Festival d'Annecy, la plateforme Apple TV+ a aussi fait parler d'elle avec les premières images de "Luck" (mise en ligne le 5 août).