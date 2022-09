Netflix dévoile une première bande-annonce intrigante pour “A couteaux tirés 2”

Harry Styles



Après quelques jours mouvementés à la Mostra de Venise pour défendre le film Don't Worry Darling, Harry Styles a retrouvé la scène. Le chanteur s'est produit mercredi soir au Madison Square Garden, à New York, et en a profité pour plaisanter sur la vidéo qui a agité les internautes en début de semaine: celle où il semble cracher sur l'acteur Chris Pine, à qui il donne la réplique dans le long-métrage d'Olivia Wilde, en plein festival.



"C'est notre dixième concert au Madison Square Garden", a-t-il déclaré mercredi face à la foule, comme le montre un extrait du concert filmé par un fan. "C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux d'être de retour à New York. J'ai juste fait un crochet très rapide par Venise pour cracher sur Chris Pine", a-t-il poursuivi sous les hurlements du public, sans réussir à contenir son rire. "Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes de retour!".



Don't Worry Darling, thriller psychologique porté par l'actrice Florence Pugh, fait l'objet de nombreuses rumeurs de mésentente au sein du casting. Si l'ensemble des spéculations concernent les rapports tendus entre la comédienne et la réalisatrice du film, ils se sont concentrés lors de la Mostra sur Chris Pine et Harry Styles, en raison d'une vidéo devenue virale sur laquelle le chanteur semble cracher sur son confrère.



Les deux artistes ont démenti dès mardi par le biais de leurs porte-paroles, avec un communiqué sans équivoque: "Cette histoire est ridicule. Une invention totale, le résultat d'une étrange illusion sur Internet qui est clairement trompeuse et ouvre la porte à de folles spéculations. Que ce soit bien clair: Harry Styles n'a pas craché sur Chris Pine."