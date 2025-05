Nasser Bourita tient une séance de travail avec son homologue équatorienne

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a tenu une séance de travail à Quito avec Mme Gabriela Sommerfeld, ministre équatorienne des Affaires étrangères et de la Mobilité humaine.

Lors de cette séance de travail, M. Bourita était accompagné de l’ambassadeur du Maroc en Colombie et en Équateur, Mme Farida Loudaya.



Dans une déclaration à la presse, M. Bourita a fait remarquer que sa visite en Équateur est la première d’un ministre des Affaires étrangères du Maroc dans ce pays depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1988, soulignant qu’il s’agit d’un « moment historique pour nos relations bilatérales ».



«Nos deux pays ont ouvert un nouveau chapitre dans leurs relations bilatérales après la décision du Président Noboa, en octobre 2024, de suspendre les relations avec la prétendue +rasd+ (…) », a-t-il poursuivi.



Il a précisé qu’« à partir de ce moment-là, et sur instructions de Sa Majesté le Roi et du Président Noboa, nous avons signé une feuille de route pour développer une relation Sud-Sud entre deux pays géographiquement éloignés, mais très proches sur de nombreuses questions».



Enumérant les domaines de coopération bilatérale, le ministre a affirmé que « nous avons développé une coopération dans de nombreux domaines d’intérêt commun, qui englobent les dimensions économique, agricole et humaine, à travers l’octroi de bourses d’étude ».

A cette occasion, la ministre équatorienne a annoncé l’ouverture prochaine d’une ambassade de son pays à Rabat, qui sera la première représentation diplomatique de l'Équateur au Maghreb.