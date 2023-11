Nasser Bourita s'entretient avec le candidat égyptien au poste de Directeur général de l'UNESCO

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu, mercredi à Rabat, avec le candidat de la République arabe d'Égypte au poste de Directeur général de l'UNESCO (2025-2029), Khaled Ahmed El-Enany Aly Ezz.



La visite de M. El-Enany, ancien ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, a pour objectif d'appuyer la candidature de l'Egypte à la direction générale de l'UNESCO.



Lors de sa visite (1er et 2 novembre) au Royaume, M. El-Enany tiendra une série de rencontres avec plusieurs responsables.

La candidature égyptienne a été approuvée par les États membres de la Ligue Arabe, suite à la décision prise lors de la 160è réunion du Conseil de la Ligue.