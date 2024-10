Nasser Bourita reçoit une délégation bipartisane de membres du Congrès américain

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu, lundi à Rabat, une délégation bipartisane de membres du Congrès américain, conduite par le député de l'Etat de Colorado, Douglas Lamborn.



Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, tenue en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis, Puneet Talwar, M. Lamborn s’est félicité des relations unissant les Etats-Unis et le Royaume, exprimant son appréciation pour le fait que le Maroc ait été le tout premier pays au monde à reconnaître les États-Unis d’Amérique, il y a plus de 200 ans.



Le congressman s’est réjoui des excellents échanges entretenus avec M. Bourita, faisant part de la volonté de la délégation américaine de continuer ces discussions et de renforcer "l'excellente" amitié et les liens qui unissent les deux pays.



Pour sa part, le député américain David J. Trone a rappelé que le Maroc est l’un des plus anciens alliés des Etats-Unis, le qualifiant de pays "phare" dans la région.



"Nous avons beaucoup de chances de vous avoir comme partenaires", a souligné ce député du Maryland, notant l’importance de cette visite au Maroc qui rassemble des députés républicains et démocrates pour explorer les voies d’une relation mutuellement bénéfique et promouvoir la coopération entre le Royaume et les Etats-Unis.



Evoquant le tourisme, M. Trone a relevé que ce secteur favorise une interaction directe entre les peuples, notamment grâce au lancement de vols directs reliant Marrakech à des destinations américaines, ajoutant que des liaisons similaires depuis d’autres villes marocaines, telles que Rabat, Casablanca et Fès, sont prévues.



La délégation de députés américains comprend également Randy Weber de l’Etat du Texas, Alexander Mooney de la Virginie-Occidentale et Gregorio Lopez du Colorado.