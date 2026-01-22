Nasser Bourita procède à Davos à la signature de la Charte constitutive du Conseil de Paix

Sur Instruction de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods


Libé
Jeudi 22 Janvier 2026

Nasser Bourita procède à Davos à la signature de la Charte constitutive du Conseil de Paix
Sur Instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Président du Comité Al-Qods, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a procédé, ce jeudi, à Davos en Suisse, à la signature de la Charte constitutive du Conseil de Paix, et ce lors d’une cérémonie présidée par le Président des Etats-Unis d’Amérique, Son Excellence M. Donald J. Trump.

Cette signature fait suite à l'acceptation par Sa Majesté le Roi de se joindre, en tant que Membre Fondateur, à cette initiative proposée par le Président des Etats-Unis d'Amérique et visant à "contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient et adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde".

Le Maroc et le Bahreïn ont été les deux premiers pays à signer la Charte, suite à quoi le Président Trump a annoncé que la Charte est officiellement entrée en vigueur, marquant la création officielle du Conseil de paix.

La cérémonie de signature de la Charte du Conseil de Paix, organisée en marge du Forum économique mondial de Davos, a connu la participation d’une vingtaine de Chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que des ministres des Affaires étrangères des pays signataires, notamment la Turquie, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Egypte, l’Indonésie, l’Azerbaïdjan et l’Argentine…

La participation à ce Conseil est réservée à un groupe restreint de leaders de stature internationale, engagés en faveur d'un avenir sûr et prospère pour les générations futures. Cette invitation constitue une reconnaissance du Leadership éclairé de Sa Majesté le Roi et de Sa stature en tant qu'acteur de paix incontournable.


