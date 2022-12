Nasser Bourita met en avant le défi de la digitalisation comme moyen de rapprocher les différents services consulaires des MRE

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a mis en avant, mardi, le défi de la digitalisation comme moyen de rapprocher les différents services consulaires de la communauté marocaine résidant à l'étranger et d'alléger la charge des consulats.



En réponse à une question centrale sur les "services consulaires", lors de la séance consacrée aux questions orales à la Chambre des conseillers, M. Bourita a souligné les efforts du ministère pour la digitalisation des différents services consulaires, de manière à alléger la charge des consulats, notant, en particulier, la plateforme "consulat.ma" et le guide consulaire élaboré en 7 langues comportant tous les renseignements nécessaires sur les documents qui pourraient intéresser les Marocains.



Il a, par ailleurs, mis l’accent sur la résolution du problème relatif aux actes de naissance, ajoutant qu’il s’agit d’un "énorme chantier continu", à travers la digitalisation de près de 1,3 million de copies d’actes de naissance.



M. Bourita a également fait savoir que le "e-Timbre" a été expérimenté la semaine dernière, soulignant que cette initiative, fruit d'une coopération avec le ministère des Finances, a concerné cinq pays, "et sera généralisée car elle facilite le processus de paiement".



En ce sens, le ministre a rappelé que des mesures digitales ont été adoptées auparavant, et concernent la prise de rendez-vous en ligne en Europe et en Amérique du Nord, outre les centres d’appel en activité depuis 5 ans recevant entre 25.000 et 30.000 demandes par jour pour renseigner les Marocains.



Pour ce qui est des visas, M. Bourita a indiqué que, depuis janvier dernier, "70.000 visas ont été octroyés", ce qui a permis d'alléger énormément la pression sur les consulats.

La digitalisation vient compléter le dispositif mis en place aujourd'hui avec l’ouverture de 57 consulats, en plus de la prochaine réouverture des représentations consulaires à Tripoli et Benghazi en Libye, a-t-il poursuivi.



La filière de la communauté marocaine dans son volet consulaire bénéficie de l'intérêt particulier accordé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il fait remarquer, soulignant que les "Hautes instructions Royales sont claires" et visent à assurer des services à la hauteur et sur plusieurs niveaux au profit de la communauté marocaine .



Outre la digitalisation, M. Bourita a fait observer que l’optimisation des services consulaires passe aussi par le rapprochement des consulats au profit des Marocains, assurant que des efforts sont aussi déployés pour l'acquisition et l'aménagement de bâtiments pour en faire des consulats à la hauteur des pays d'accueil.