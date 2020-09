Nasser Bourita examine avec son homologue égyptien les efforts communs pour l'aboutissement d' un règlement politique en Libye

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu lundi un entretien téléphonique avec son homologue égyptien, Sameh Chokri, axé sur les derniers développements en rapport avec le dossier libyen et les efforts communs pour l'aboutissement d'un règlement politique de la crise dans ce pays. Ces entretiens répondent à la volonté mutuelle pour la coordination et le déploiement des efforts en vue d'un règlement politique en Libye, a souligné le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué, notant que Sameh Chokri a fait part de son estime à Nasser Bourita pour sa volonté de poursuivre et d'intensifier cette coordination au sujet des efforts du Maroc dans ce sens. Le ministre égyptien a réitéré la position constante de l'Egypte consistent à oeuvrer pour parvenir à une solution politique préservant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Libye et répondant aux aspirations du peuple libyen à la paix et à la sécurité tout en préservant ses ressources, ce qui contribuera à la lutte contre toutes les manifestations du terrorisme, de l'extrémisme et les ingérences étrangères. Les deux ministres ont examiné aussi, selon la même source, les initiatives actuelles visant à faire perdurer le cessez-le-feu et à aboutir à un règlement politique global de la crise dans ce pays. Ils ont, à cette occasion, convenu de poursuivre la concertation et la coordination et d'intensifier les contacts avec les acteurs de la scène libyenne, les partenaires internationaux, l'envoyé spécial de l'ONU et la commission africaine, ainsi qu'au sein de la Ligue arabe.