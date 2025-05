Nasser Bourita : Sous le leadership de SM le Roi, le soutien du Maroc à la Palestine combine action diplomatique et initiatives sur le terrain

Le soutien constant apporté par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, en faveur de la cause palestinienne combine l'action politico-diplomatique et les initiatives sur le terrain dont bénéficie le peuple palestinien, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.



"La démarche adoptée par le Maroc en soutien à la cause et au peuple palestiniens est fondée à la fois sur l'adhésion aux efforts et aux initiatives diplomatiques et politiques visant l'instauration de la paix au Moyen-Orient et sur l'action quotidienne au service des Palestiniens à travers des projets de terrain ciblant les familles et les enfants en particulier", a-t-il souligné lors d'un point de presse en marge de la 5e réunion de l’Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à deux Etats, organisée par le Royaume en partenariat avec les Pays-Bas.



Il a, à cet égard, mis en avant les actions soutenues déployées par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en vue de renforcer la résistance des Maqdessis à la faveur de projets couvrant divers aspects de leur vie quotidienne, notamment en matière d'alimentation, de soins médicaux et de scolarité.



Cette réunion, placée sous le thème "Maintenir la dynamique du processus de paix : leçons tirées, réussites et perspectives", intervient dans le sillage de l'engagement continu du Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, en faveur de la question palestinienne et de la paix au Proche-Orient, a indiqué M. Bourita.



Elle illustre également, a-t-il ajouté, l'effort constant que le Maroc mène depuis des décennies pour une solution durable et globale de ce conflit, partant de sa conviction que tout règlement ne saurait voir le jour sans l'établissement d'un État palestinien vivant côte à côte avec l'Etat d'Israël dans le cadre de la solution à deux Etats.



La tenue de cette réunion au Maroc, a-t-il dit, atteste de la confiance dont jouit le Royaume auprès des différentes parties au conflit et de sa place en tant qu'acteur crédible auprès des parties influentes, comme en témoigne la participation des délégations de plus de 50 pays et organisations internationales et régionales engagées en faveur de la solution à deux Etats.



M. Bourita a fait observer que cette rencontre intervient à un moment délicat marqué par la poursuite des agressions israéliennes dans les territoires palestiniens, "une situation dangereuse, inadmissible et contraire à toutes lois et valeurs", précisant que la paix dans la région doit être la perspective.



Elle se tient en prélude à la Conférence de haut niveau, coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite, pour la mise en œuvre de la solution à deux Etats, prévue au siège des Nations unies à New York en juin 2025, a poursuivi le ministre, notant que la réunion de Rabat contribuera à enrichir les travaux de cette conférence.



Il a en outre mis l'accent sur l'urgence, aujourd'hui plus que jamais, de protéger les référentiels internationaux reconnus, depuis les résolutions de l'Assemblée générale des années quarante jusqu'aux réunions de Madrid et aux accords d'Oslo, dans l'objectif de parvenir à un règlement de la question palestinienne, affirmant qu'il s'agit de contribuer à la préservation et à la consolidation de ces référentiels.



Après avoir souligné l'importance de soutenir les institutions palestiniennes, M. Bourita a rappelé la position constante du Royaume du Maroc en soutien à l'Autorité nationale palestinienne sous la conduite du Président Mahmoud Abbas. Il a à cet égard souligné que Sa Majesté le Roi a, de tout temps, assuré que l'Autorité palestinienne demeure le représentant unique et légitime du peuple palestinien ainsi que le partenaire le plus crédible pour parvenir à la paix, d'où la nécessité d'explorer les moyens de la soutenir.



Le ministre a en outre insisté sur l'impératif de se pencher sur les aspects économiques en tant que prérequis de la solution à deux Etats, précisant dans ce sens que l'aide humanitaire et l'appui économique ne peuvent guère servir d'alternative à l'établissement de l'Etat palestinien.



Cette réunion, a-t-il rappelé, vient en concrétisation des constantes du Royaume vis-à-vis de la cause palestinienne et des positions sans équivoque de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui place la question palestinienne au rang d'une cause nationale.



M. Bourita a estimé que la tenue de cette réunion dans la conjoncture délicate que traverse la région représente un investissement dans la paix tout en s'inscrivant dans une perspective optimiste, de même qu'elle consolide la mobilisation de la communauté internationale pour l'application de la solution à deux États en tant qu'unique règlement à même de favoriser la paix et la dignité, de consacrer les droits légitimes des Palestiniens et de garantir la sécurité et la stabilité pour l'Etat d'Israël.



Il s'agit in fine, a-t-il conclu, de regrouper les référentiels relatifs à la solution à deux Etats en un seul document compilant les mesures déjà prises dans ce cadre.



La réunion de Rabat, destinée à susciter la constitution d’une plateforme de projets, d’initiatives et de réalisations soutenant la perspective d’une paix durable au Moyen-Orient, sera sanctionnée par des recommandations politiques concrètes visant à soutenir les efforts diplomatiques et à renforcer les conditions propices à la réalisation de la solution à deux Etats.



Lancée à l’occasion de la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2024, l’Alliance globale se positionne comme une plateforme diplomatique dédiée à la relance effective du processus de paix israélo-palestinien. Cette cinquième réunion fait suite à quatre autres organisées à Riyad, Bruxelles, Oslo et au Caire.