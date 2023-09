Nasser Bourita : Sous la conduite de SM le Roi, le Maroc croit en une action arabe commune, réaliste et pragmatique

En droite ligne de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc croit en l'action arabe commune qui se démarque par le réalisme et le pragmatisme, a souligné, mercredi au Caire, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



M. Bourita qui s’exprimait lors d’une conférence de presse conjointe avec le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, tenue au terme de la 160è session du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères, a souligné que le Royaume accorde une place importante à cette forme de coopération dans son agenda de politique étrangère.



Le Royaume du Maroc a toujours cru en une action arabe commune qui soit réaliste et pragmatique et qui tient compte des questions politiques, économiques, sociales et de développement, a relevé le ministre, notant que le Maroc tiendra, lors de sa présidence du Conseil de la Ligue arabe, à accorder une importance primordiale à ces questions qui pointent au cœur de l’action arabe commune.



Il a rappelé que la présidence marocaine du Conseil de la Ligue arabe intervient dans un contexte marqué par des défis complexes et interconnectés et dont les répercussions affectent la région arabe en l’absence de visions communes aux contours bien définis, soulignant que cette situation appelle une action sage et réaliste pour une gestion coordonnée et collective de ces défis à même de préserver la sécurité, la stabilité et l’intégrité territoriale et nationale des pays arabes et de répondre aux attentes de leurs peuples.



M. Bourita a, de même, indiqué que la présidence marocaine œuvrera pour activer les résolutions de la Ligue arabe et assurer une meilleure préparation des prochaines échéances arabes, notamment le Sommet de développement économique et social prévu en novembre prochain en Mauritanie, outre le sommet arabe qui aura lieu à Bahreïn.



Il a fait savoir qu’au cours de la réunion des ministres des Affaires étrangères, il a été convenu d’une myriade de résolutions préparées lors de la réunion des délégués permanents, notamment la résolution relative à la question palestinienne, notant que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, mène des efforts sur le terrain pour soutenir la résistance des Palestiniens dans des secteurs vitaux comme la santé, l’éducation et le logement, à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.



M. Bourita a indiqué, dans ce sens, que le Maroc est convaincu que l’action politique au sujet de la question palestinienne doit être accompagnée d’une action sur le terrain, rappelant que l’Agence Bayt Mal Al-Qods a supervisé le financement de plus de 200 grands projets et des dizaines de petits et moyens projets pour un montant avoisinant 64 millions de dollars.



Le ministre a ajouté qu’il y avait d’autres résolutions relatives à des crises comme celles en Libye, en Syrie et au Soudan, notant que ces textes ont souligné la position arabe constante vis-à-vis de ces questions.