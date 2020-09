Nasser Bourita: La pandémie de Covid-19 a rappelé au monde la communauté de notre destin

La pandémie de Covid-19 a "brutalement rappelé" au monde la "communauté de notre destin", a affirmé, mardi, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, devant la réunion annuelle de haut niveau du Groupe des amis de l'Alliance des civilisations des Nations unies. Dans une allocution par vidéoconférence à l'occasion de ce conclave qui se tient en marge de la 75ème session de l'Assemblée générale de l'ONU, il a souligné que l’Alliance est "plus pertinente que jamais", étant donné qu’elle "ne se définit pas en opposition à un ennemi commun, mais plutôt en faveur d’un idéal partagé". L’Alliance, a-t-il indiqué, "ne nous oppose pas l’un à l’autre, mais nousrassemble". "C’est exactement ce dont nous avons besoin dansle contexte actuel", a-t-il martelé à l’occasion de cette réunion placée sousle thème "Façonner un meilleur monde: construire dessociétés cohésives et inclusives dans l'environnement difficile du Covid-19" et tenue en présence notamment du Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, du président de la 75ème session de l'Assemblée générale, Volkan Bozkir, et du Haut représentant de l'ONU pour l'Alliance des civilisations, Miguel Angel Moratinos. Le ministre a rappelé, à cette occasion, que le Maroc, en tant que membre fondateur de l’Alliance créée il y a 15 ans, a toujours adhéré à ses valeurs et ses principes. "Et il y a une raison pour cela: ici au Maroc, la diversité est une identité pour la nation, la coexistence un mode de vie, les valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance et de respect mutuel entre toutes les cultures et civilisations ne sont pas un simple slogan, mais un principe inscrit dans la Constitution", a relevé M. Bourita. Le ministre a, par ailleurs, rappelé que le Maroc a décidé d’organiser la 9ème édition du Forum mondial de l’Alliance en 2020, notant que la pandémie a retardé sa tenue mais qu’elle n’a "ni mis en péril le projet ni sapé notre engagement". "Ce sera un événement sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire de l'organisation, le Forum mondial se tiendra sur le continent africain, sur le sol marocain", a-t-il dit. Evoquant la lutte contre le coronavirus, Nasser Bourita a expliqué qu’une fois la pandémie surmontée, un défisubsistera, à savoir "construire dessociétésinclusives et cohésives, où la connaissance mutuelle ne se structure pas seulement entre les sociétés, mais aussi en leur sein (...) et en choisissant la solidarité, la tolérance, la paix et le dialogue". "Ce n'est qu'alors que nous pourronstransformer le multilatéralisme du domaine du discours à celui de l'action centrée sur l'homme et axée sur les résultats. Et c'est précisément ce que vise notre Alliance", a-t-il conclu. La réunion annuelle de haut niveau du Groupe des Amis de l'Alliance des civilisations se veut l’occasion de faire le point sur les réalisations de cette instance internationale et de présenter ses nouvelles activités et initiatives, notamment dansles domaines de la prévention et de la médiation.