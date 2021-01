Nasser Bourita: La Société américaine de financement du développement international se dotera d' une plateforme africaine à Dakhla

La Société américaine de financement du développement international (DFC) ouvrira une antenne dans la ville de Dakhla qui servira de point de départ de toutes ses opérations vers le continent africain, a annoncé dimanche le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Cette initiative vient confirmer la vocation de Dakhla en tant que point de liaison entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne et un pôle économique majeur, comme Sa Majesté le Roi Mohammed VI l'a voulu dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud, a indiqué Nasser Bourita qui s'exprimait à l’occasion de la visite effectuée par une délégation américaine de haut niveau dans les locaux du futur consulat général US à Dakhla. Le ministre a noté que cette position claire des Etats-Unis, ainsi que d’autres pays amis, vient conforter la confiance du Maroc dans la légitimité de sa cause nationale, rappelant la décision US de reconnaître la pleine souveraineté du Royaume sur l’ensemble de son Sahara. "Le consulat américain sera bientôt inauguré", a relevé Nasser Bourita, ajoutant que l’ouverture de cette antenne diplomatique est une expression de la volonté des Etats-Unis de développer des relations commerciales et humanitaires avec le Royaume. Il a fait remarquer que cette nouvelle donne requiert une réadaptation de l’accord de libre-échange MarocUSA pour permettre aux produits marocains, y compris des régions du Sud, d’accéder au marché américain. Fort du soutien des pays amis, le Maroc reste attaché au processus onusien et au cessez-le-feu, a dit Nasser Bourita, tout en réitérant l’engagement du Royaume en faveur d’une solution définitive à ce conflit régional, dans le cadre de plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Il a relevé que l’ouverture prochaine du consulat américain à Dakhla s’inscrit dans une dynamique mondiale de soutien à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie présenté par le Royaume, grâce à la clairvoyance de SM le Roi.