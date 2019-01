Nasser Bourita : L'adoption de l'Accord agricole Maroc-UE témoigne de la place de choix du Royaume en tant que partenaire stratégique

L'adoption par le Parlement européen, par une écrasante majorité, de l'Accord agricole Maroc-Union Européenne (UE), témoigne de la place de choix du Royaume auprès de l'UE en tant que partenaire stratégique possédant ses propres particularités, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

L'adoption de cet accord est une expérience qui prouve que le Maroc est considéré comme un partenaire important pour l'UE, qui prend en considération les intérêts suprêmes du Royaume, a souligné M. Bourita lors d'un point de presse tenu à l'issue de sa rencontre avec la Haute représentante de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Federica Mogherini, précisant que cette adoption affirme que tout accord doit impérativement intégrer les provinces du Sud du Royaume, comme étant une base de tout partenariat solide.

"Notre partenariat a démontré, au cours de cette période, sa résilience aux attaques, aux manoeuvres et à toutes les actions qui tendaient à le torpiller et à créer une crise entre le Maroc et l'UE", a ajouté M. Bourita, notant que le timing choisi dénote une vive volonté de dépasser cette situation et de relancer le partenariat dans tous les domaines, notamment politique, sécuritaire et économique.

Dans ce sens, a poursuivi le ministre, il a été décidé de réactiver tous les mécanismes de coopération et de partenariat rompus depuis 2016, afin de doter le partenariat UE-Maroc du poids important qui a été le sien, et ce sur la base des acquis accumulés au fil du temps, compte tenu des relations historiques ayant toujours lié le Maroc et l'UE.

M. Bourita a également évoqué la particularité dont jouit le Maroc auprès de l'UE, eu égard à sa position géographique stratégique et sa stabilité, ainsi que sa vision économique claire qui rassure ses différents partenaires.

Le rôle primordial que joue le Maroc au niveau du monde arabe et du continent africain est un autre atout qui fait du Royaume le partenaire idéal pour l'UE, a ajouté M. Bourita, estimant que l'adoption par le Parlement européen de l'Accord agricole est un vote clair en faveur de l'approche stratégique adoptée par le Maroc en partenariat avec l'UE.

Le Parlement européen a adopté, mercredi en séance plénière à Strasbourg, l'Accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne (UE), à une très grande majorité (444 voix).