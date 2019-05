Nasr Mégri présente à Rabat son 4ème album “Michâal”

L'artiste Nasr Mégri a donné rendez-vous à son public, mardi soir à la Villa des arts de Rabat, pour présenter son quatrième album intitulé "Michâal". Après "Fyoum Lefrah", sorti en 2011, "Winek" en 2014 et "Sa3a Dour" en 2017, Nasr Mégri revient avec un 4ème album intitulé "Michâal", une création "originale" et "fascinante" à plus d'un titre qui, selon la vision de Nasr, est "révélatrice d'une autre facette du mouvement musical Mégri", dans laquelle il dévoile différents sons et rythmes avec une rénovation au niveau de la composition et des arrangements.

Dans une déclaration à la presse, Nasr Mégri s'est dit "très heureux aujourd'hui de célébrer son quatrième album", exprimant "la fierté" de lui avoir "consacré six mois".

Lors de cette période, il a pu se rendre en Inde, voyage duquel il a ramené "toute une culture" qui se répercute d'ailleurs dans certaines des chansons de ce nouvel album, pour lequel il souhaite "longue vie".

Le chanteur, qui a ouvert son concert avec la chanson "Rani nebghi", s'est livré, à l'audience, sur son album et sa musique pour laquelle il consacre tout son temps, elle qui a besoin de "sincérité", confiant, par la même occasion, à son public son devoir d'"honnêteté" à leur égard. L'album "Michâal" comporte, entre autres, un futuring avec les Brothers Amrat de l’Inde et une chanson en duo avec la grande artiste Jalila Mégri intitulée "Ayna Assalam" (Où est la paix), écrite et composée par Hassan Mégri.

Nasr Mégri s’est distingué dans plusieurs festivals au Maroc, dont Mawazine, Timitar, le Festival des musiques sacrées du monde et le festival du Raï.

Avec son style percutant, le chanteur est arrivé à séduire aussi bien les publics des radios et des soirées de télévision que les audiences des festivals, sans oublier les multiples prestations ayant marqué ses nombreuses tournées internationales en Europe, notamment en Espagne, en France, en Hollande, en Belgique et en Allemagne, au Maghreb et en Inde.