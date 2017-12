Nasr Mégri achève l'année sur une tournée européenne

Sans nul doute, l’année 2017 a été fructueuse pour Nasr Mégri. En effet, et au-delà de son nouvel album «Sa3a Dour», agrémenté d’un superbe clip, puis sa participation remarquable dans certains festivals de renom, le chanteur est de retour après une tournée en Europe.

Ce coup de cœur a enregistré un franc succès auprès de ses nombreux fans, particulièrement en France, Allemagne, Hollande et Belgique où il a entrepris des shows et des passages radiophoniques pour la promotion de ses nouveaux tubes. Notamment Radio Monte Carlo Doualiya, Radio Beurre FM, Radio Soleil, Radio Orient, Radio Arabel et Radio Utrecht…..

De passage à Paris, l'héritier légitime du patrimoine artistique des Mégri a profité de son séjour pour rencontrer, en tant que vice-président du CNM, la secrétaire générale du CIM (partenaire officiel de l’Unesco) en vue de discuter des nouveaux projets du CNM pour l’année 2018.