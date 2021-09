Najia El Abbadi élue à la tête de la fédération mondiale des sociétés neurochirurgicales

La professeur marocaine Najia El Abbadi a été élue présidente de la fédération mondiale des sociétés neurochirurgicales (WEFNS) pour la période 2021-2023. Mme El Abbadi a été élue au second tour des élections pour la présidence de la WEFNS qui se sont déroulées mercredi, après avoir recueilli 127 voix (50,4 %).



« Le 2e tour des élections de la WFNS s'est déroulé avec succès », se réjouit la fédération sur son site, se félicitant du taux de participation record, 252 des 268 (94%) délégués ayant voté par voie électronique. « Les élections se sont déroulées avec succès, toutes effectuées par voie électronique en raison du contexte lié à la pandémie », souligne la WFNS.



La Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie ( WFNS ), fondée en 1955, en Suisse, en tant qu'organisation professionnelle, scientifique et non gouvernementale , est composée de 130 sociétés membres. Elle a un statut consultatif auprès des Nations Unies. La Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie aspire à promouvoir l'amélioration globale des soins neurochirurgicaux. La mission de la Fédération est de travailler avec les sociétés savantes membres pour améliorer les soins, la formation et la recherche en neurochirurgie dans le monde au profit des patients