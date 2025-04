Najat Vallaud-Belkacem : "Une vie plus vaste que ton imagination"

Sous ce titre évocateur, l’actrice politique et ancienne ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem a publié son autobiographie. Dans le cadre des activités culturelles du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, lors de la 30e édition du Salon international de l’édition et du livre à Rabat, Belkacem a présenté son nouvel ouvrage, paru dans son édition marocaine chez la maison d’édition La Croisée des Chemins. Le livre, rédigé en français, compte 135 pages au format moyen.



Lors de sa rencontre avec le public, le samedi 19 avril 2025, animée par le journaliste spécialisé dans les questions migratoires Mohamed Zouaq, Belkacem a partagé plusieurs étapes marquantes de sa vie : son enfance rurale dans la région du Rif au nord du Maroc, son immigration avec sa famille à Amiens, au nord-est de Paris, les difficultés d’adaptation et d’intégration, ainsi que les obstacles linguistiques dans la société d’accueil.



Elle a également évoqué son parcours académique et son engagement politique au sein du Parti socialiste français, en tant que porte-parole de la candidate Ségolène Royal, puis du candidat François Hollande, qui accéda à l’Élysée. Dans son gouvernement, elle a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment celui de porte-parole du gouvernement puis de ministre de l’Éducation nationale.



Belkacem n’a pas manqué de mentionner les attaques racistes dont elle a été la cible, notamment de la part de l’extrême droite française, en particulier lorsqu’elle proposa d’introduire l’arabe comme langue étrangère à l’école, à l’instar d’autres langues. Cette proposition a été violemment rejetée par certains courants extrémistes, qui perçoivent l’arabe et l’islam comme une menace pour la France.



Ce que ces courants ignorent, comme elle le souligne, c’est qu’elle ne parle que le français et le rifain, et n’a jamais eu l’occasion d’apprendre l’arabe, une langue peu accessible dans l’enseignement public français, sauf dans certaines régions où elle est enseignée à travers des programmes proposés par des pays partenaires, dont le Maroc via la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger.



Dans son livre "Une vie plus vaste que ton imagination", Najat Vallaud-Belkacem rend un vibrant hommage à l’école publique, qu’elle considère comme l’ascenseur social qui a radicalement transformé sa vie. Fille d’une famille immigrée modeste, elle a accédé aux plus hautes écoles de la République et aux centres de décision politique, notamment sous le gouvernement socialiste dirigé par François Hollande en 2012.



Elle devient ainsi la deuxième femme d’origine marocaine à occuper un poste aussi prestigieux, après Rachida Dati, ministre de la Justice dans le gouvernement Sarkozy en 2007, qui fut la première femme issue de l’immigration marocaine à accéder à ce rang élevé.



Belkacem a également partagé sa vision de la vie politique actuelle en France, critiquant certaines positions des dirigeants du Parti socialiste, notamment leur réticence à coopérer avec le mouvement La France Insoumise, dirigé par Jean-Luc Mélenchon, lui-même né à Tanger et fier de ses origines marocaines. Elle a cependant aussi exprimé ses désaccords avec certaines positions de Mélenchon et de son entourage.



Dans la préface de l’édition marocaine de son autobiographie, Belkacem révèle que l’idée de publier cette version revient au regretté éditeur marocain Abdelkader Retnani, fondateur de

La Croisée des Chemins. Lors d’une rencontre à Tanger en 2023, il lui posa une question directe qui l’interpella :

"Pourquoi avoir limité la publication de votre autobiographie à la France, alors que vous avez une double appartenance culturelle, marocaine et française ?"

Ce questionnement, à la fois franc et stimulant, l’a poussée à partager son histoire avec le public marocain à travers cette édition locale.



Youssef Lahlali