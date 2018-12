Naïma Lemcherki partage son expérience avec des jeunes artistes

La célèbre actrice marocaine Naïma Lemcherki a partagé sa riche et longue expérience artistique avec de jeunes talents, lors d’une rencontre, organisée mercredi à Fès, dans le cadre des 7èmes Journées de la communication cinématographique.

Cette rencontre a été une opportunité pour les jeunes artistes présents d’approcher cette actrice au grand talent, qui a inspiré par ses performances au théâtre comme au cinéma, de nombreux acteurs. Naïma Lemcherki a saisi cette occasion pour appeler les jeunes artistes à faire preuve de créativité et de persévérance. Car, selon elle, ‘’sans sacrifices, il est difficile de réaliser ses rêves’’.

L’artiste, qui a brillé dans des dizaines de pièces de théâtre, de téléfilms et de longs métrages, a invité les artistes en herbe à accorder plus d’importance au théâtre. Elle a également mis l'accent sur la nécessité de veiller à la préservation de la culture et de l’identité marocaines.

Douze courts métrages marocains participent à la compétition officielle de la 7-ème édition de ce Festival (25-27 décembre), qui a choisi cette année de rendre hommage à Naima Lemcherki pour sa contribution importante à l’enrichissement de la scène artistique marocaine.

Initiée par l’Association '’Jeunes talents du cinéma et du théâtre’’, cette manifestation se veut un espace d’échange entre les différentes générations d’artistes et une occasion de promouvoir la culture du cinéma, à travers notamment la redynamisation des cinéclubs.

Un jury présidé par le réalisateur Hamid Bennani et composé de l’artiste Malek Akhmiss, du chercheur et cinéaste Mohamed Taouss, de l’enseignant-chercheur, Hassan Ahjij et de l’enseignante d'art Nadia Berchid, départagera les films en lice. Au menu de cet événement, figurent aussi des projections de films hors-compétition, des ateliers et une conférence sur ‘’Le cinéma marocain entre critiques et attentes du public’’.