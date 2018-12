Nador abrite la 10ème édition du Salon régional du livre

La ville de Nador accueille jusqu'au 25 décembre courant la 10ème édition du Salon régional du livre, un événement dédié à la promotion de la lecture notamment auprès des jeunes. Organisé par la direction régionale du ministère de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la préfecture de la province de Nador et les conseils provincial et municipal de la ville, ce salon qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Culture d'incitation à la lecture et à la production du livre et à sa promotion, vise à ancrer la culture de la lecture et à créer un espace de communication et un carrefour entre les intellectuels, les écrivains et le public. Selon les organisateurs, le salon, qui connaît la participation d'un parterre d'écrivains, d'artistes et de critiques littéraires, tend à encourager la lecture, à soutenir le livre et à rapprocher le livre du lecteur, et ce eu égard à son rôle de premier plan dans la promotion du développement et du rayonnement culturel aux niveaux régional et national.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la culture, Abdelali Sibari, a mis en exergue l'importance de cette manifestation qui vise notamment à encourager la lecture chez les enfants et les jeunes, notant que cet événement, qui s'inscrit dans le cadre d'une série de salons organisés par le ministère, constitue une opportunité pour les Nadoris et les professionnels du secteur pour s’informer des dernières publications et d'échanger avec les chercheurs et écrivains.

35 exposants participent à cette édition, a-t-il fait savoir, ajoutant que la ville de Nador regorge d’énormes potentialités culturelles passionnées de l'art et de la culture, d'où l’importance de ce rendez-vous qui vise à sensibiliser sur la place du livre dans le développement culturel, et qui sera marqué par de cérémonies des signatures de livres et des rencontres littéraires.

La direction régionale de la culture a, à cette occasion, rendu un vibrant hommage à deux écrivains, à savoir Abdelkader Chaoui et Mohamed Aqdad, pour leur contribution considérable dans la promotion du livre et la création littéraire.