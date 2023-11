Mustapha El Ktiri : Le lancement des opérations de l'armée de libération dans le sud, une épopée de la glorieuse histoire du Maroc

Le 67ème anniversaire du lancement des opérations de l'armée de libération dans le sud du Royaume est une épopée historique mémorable dans la glorieuse histoire du Maroc, a affirmé le haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri.



M. El Ktiri, qui s’exprimait, lors d’un meeting organisé, mercredi à Guelmim, a souligné que la commémoration de cet anniversaire est une occasion pour mettre en avant cette étape historique significative et décisive dans le processus de parachèvement de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale, mené par le peuple marocain, sous la conduite du glorieux trône alaouite, pour la défense des valeurs sacrées religieuses et des constantes nationales.



Le haut-commissaire a passé en revue les étapes de la lutte nationale contre l'occupation étrangère et la contribution remarquée des régions du Sud à l’épopée de l'indépendance, notant que les fils des tribus sahraouies et les anciens résistants, venus de toutes les régions du Royaume, ont mené plusieurs combats héroïques à Oued Noun, Sakia El Hamra et Oued Eddahab, réalisant de grandes victoires, de sorte que les autorités coloniales françaises et espagnoles n'ont trouvé d'autre choix que de s'allier à nouveau dans ce qui a été appelé l'opération Ecouvion pour barrer la route à la libération du Sahara.



Parmi ces épopées mémorables, a-t-il ajouté, figurent les batailles contre les forces coloniales françaises dans les régions d'Oum Achar, Mergala, Tagantet, Foum Al Hesn et Sweihat en 1956, Rghewa, Oued Safa et Msid en 1957, en plus des batailles contre les forces coloniales espagnoles à Ait Baâmrane, Dcheira et Boujdour, respectivement, dans les années 1957, 1958 et 1959.



Il a également rappelé le rôle éminent des populations de la région de Guelmim dans toutes les étapes de la lutte nationale contre la présence coloniale et la défense de la patrie, ainsi que leur participation remarquée à l'épopée de la Marche verte.



Cette réunion, à laquelle a pris part notamment le wali de la région de Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, a été marquée par l’hommage rendu à un groupe d’anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération originaires de la province de Guelmim, et la remise d’une aide financière totale de 310.000 dirhams à d'anciens résistants et à leurs veuves, pour la création de projets économiques ou en guise de soutien social.



En marge de cette réunion, une convention de partenariat et de coopération a été signée entre la délégation régionale aux anciens résistants et anciens membres de l'armée à libération à Guelmim-Oued Noun et l'Académie régionale d'éducation et de formation, visant à préserver et valoriser la mémoire historique nationale et locale du mouvement de la résistance et de l'armée de libération et à la faire connaître aux jeunes et aux générations montantes, à travers l'organisation d'activités et de programmes qui cherchent à consolider les valeurs de la mémoire historique.