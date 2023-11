Mustapha El Ktiri : La famille de la résistance réaffirme sa mobilisation permanente afin de plaider la cause de l'intégrité territoriale

Le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, a réaffirmé, samedi à Rabat, la mobilisation permanente de la famille de la résistance et de l'armée de libération autour de Sa Majesté le Roi Mohammed VI afin de plaider "la cause de l'intégrité territoriale et de la consolidation des acquis nationaux".



Cet anniversaire "constitue un jalon marquant dans l'histoire du Maroc, pleine de gloires et d'héroïsme" et "incarne la victoire de la volonté du sommet et de la base durant le processus de lutte nationale pour la liberté et l'émancipation", a ajouté M. El Ktiri dans une allocution prononcée lors d'un meeting en commémoration du 68ème anniversaire des fêtes du Retour, de la Renaissance et de l’Indépendance, organisés par le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération.



Il a souligné que la grandeur de cet anniversaire, qui requiert une réflexion sur l'histoire du Maroc, riche en gloires et en événements marquants, constitue une preuve éclatante du consensus de tous les Marocains et de leur mobilisation pour venir à bout des difficultés et surmonter les épreuves, ajoutant que l’aboutissement de cette lutte héroïque s’explique par le consensus étroit du peuple marocain autour de l’attachement aux valeurs sacrées de la patrie et la défense de ses constantes et la contribution au processus de construction et de développement.



Il s'agit d'une opportunité pour les jeunes et les nouvelles générations de s'inspirer des leçons de cet événement afin d'être éduqués à l'amour de la patrie et être fiers de l'appartenance à la nation, a-t-il précisé.



Cet anniversaire est l’occasion aussi de consolider les valeurs du véritable patriotisme et de citoyenneté positive chez les générations montantes et de les préparer à affronter les défis et à faire face aux enjeux de l'avenir, a encore dit M. El Ktiri.



Pour sa part, l’ancien résistant Ahmed Tanan a indiqué que cet anniversaire occupe une place importante dans la mémoire nationale et revêt des significations profondes qui incarnent la volonté du Trône et du peuple, avant d’ajouter que les mouvements de résistance nationale étaient prêts à la lutte, abstraction faite de la durée du combat contre le colonisateur.



Il a ajouté que la bonne nouvelle du retour d'exil de Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V a ouvert les portes à l'indépendance, pour laquelle le peuple marocain a consenti d’énormes sacrifices afin de conquérir la liberté et hisser le drapeau national.



Intervenant à la même occasion, Khadija Ben Bousselham, chercheuse en histoire moderne et contemporaine, a jeté la lumière sur la situation internationale du Maroc depuis 1955 jusqu'à l'indépendance.



En marge de cet événement, sept anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, originaires de Rabat et de Salé, ont été honorés en reconnaissance de leurs sacrifices et leurs positions mémorables pour la liberté et l'indépendance du Royaume.