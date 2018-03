Musée du patrimoine marocain à Abou Dhabi

Les antiquités exposées dans le musée du patrimoine marocain organisé dans le cadre de l'événement "Le Maroc à Abou Dhabi" offre aux visiteurs un voyage dans l’histoire séculaire du Royaume. Inauguré le 7 mars, ce musée qui a connu une grande affluence du public, met en avant le patrimoine culturel, les traditions et la civilisation du Maroc. Organisé sous le thème "Le Maroc, entre hier et aujourd’hui", ce musée expose pour la première fois hors du Maroc des objets d’art qui reflètent le caractère séculaire du patrimoine et des arts du Royaume. Ces pièces exposées avec une extrême précision et cohérence, remontent à différentes époques, de la préhistoire aux périodes pré-islamiques et islamiques. Elles comprennent notamment des sculptures sur les roches trouvées dans la région de Draâ, des outils décoratifs de l’ère néolithique, des sculptures en bronze datant de l'époque romaine, des manuscrits du Saint Coran et une célèbre carte du géographe marocain Charif El Idrissi. Il s’agit également de la galerie de l'art de vivre et de l'exposition d'art contemporain, qui relate l'histoire de l'art moderne au Maroc.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du musée de l’histoire et des civilisations de Rabat, Anas Sadrati, a indiqué que l'idée de ce musée est basée sur l'incarnation du voyage de l'homme avec la créativité au Maroc, de la préhistoire jusqu'à nos jours, et ce à travers l'exposition d'antiquités précieuses avec une valeur esthétique et historique particulière. Le musée expose une collection de bronze trouvée au site de Volubilis et caractérisée par une esthétique incomparable, a-t-il ajouté, notant qu’il s’agit également de la statuette de Joba II qui a gouverné le Maroc pendant l'Empire romain 25 ans avant JC. Le musée expose aussi des objets d’art datant de la période islamique jusqu’à l’ère des Mirinides dont une horloge d’eau et la carte de la planète réalisée par le géographe marocain Charif El Idrissi.

Organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, l’événement "Le Maroc à Abou Dhabi" qui se poursuit jusqu’au 19 courant, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations particulières entre le Maroc et les Emirats arabes unis.