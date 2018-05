Muriel Robin : Maurane avait “la plus belle voix du monde”

Au micro d'Europe 1, l'humoriste Muriel Robin a confié sa grande tristesse au lendemain de la mort de la chanteuse Maurane, avec qui elle partageait des souvenirs de scène, et des moments plus personnels.

Elles avaient partagé la scène, mais aussi une profonde amitié. Au lendemain de la mort de la chanteuse Maurane, Muriel Robin s'est émue de la disparition de cette femme et artiste qu'elle admirait tant. "C'est très triste. J'ai toujours dit à Maurane : 'Tu as la plus belle voix du monde'", a-t-elle confié au micro d'Europe 1, mardi.

Des souvenirs de scène. L'humoriste et actrice garde d'abord en mémoire "les souvenirs des Enfoirés". "Le nombre d'Enfoirés qu'on a fait ensemble…", glisse-t-elle. Dès lors, une complicité s'était nouée. Les deux femmes avaient même chanté ensemble La Complainte de la serveuse automate en 1998, à l'occasion des 20 ans de Starmania.

Des moments intimes. Muriel Robin se remémore aussi les "souvenirs personnels". "Quand vous avez Maurane qui chante chez vous, comme ça, avec Liane (Foly, ndlr) et Catherine Lara… Quand les trois se mettent à chanter une chanson, on est avec les anges à ce moment-là. Maintenant, les anges, elle les a rejoints".

Plusieurs artistes, comme Liane Foly, Catherine Lara ou Christophe Willem, ont rendu hommage sur Europe 1 à "la chanteuse à la voix de velours", retrouvée sans vie lundi soir à son domicile bruxellois. Maurane avait 57 ans.