La 16ème édition du Moussem de Tan-Tan, qui devait se tenir du 17 au 22 juin prochain, a été reportée à une date ultérieure, annonce jeudi la Fondation Almouggar pour la préservation et la promotion de cette manifestation culturelle. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le risque de propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) et en accord avec les recommandations des pouvoirs publics tendant à préserver la santé des citoyens et leur sécurité, indique la Fondation dans un communiqué.