Mourad Kadiri reconduit à la tête de la Maison de la poésie au Maroc

Le poète marocain Mourad Kadiri a été reconduit, dimanche soir à Rabat, président de la Maison de la poésie au Maroc. M. Kadiri a été reconduit à la tête de cette institution à l'issue de son Congrès ordinaire marqué par l'adoption des rapports moral et financier du précédent mandat. Né en 1965 à Salé, Mourad Kadiri est titulaire d’un doctorat en littérature marocaine contemporaine en 2012 à Fès et d'un diplôme de l'administration culturelle en 2013. Il a publié plusieurs recueils de poésie en arabe dialectal, dont "Lettres de la paume de la main" (Hourouf Al Kaff1995), "Filage de filles" (Ghzel Lebnat2005), "L'Oiseau de Dieu" (2007) et "Tramway" (2015), en plus d’un ouvrage de critique littéraire : L'esthétique de l’écriture dans le poème du Zajal marocain moderne. Créée en 1996 à Casablanca, la maison de poésie au Maroc s’assigne pour objectif de renforcer la présence de la poésie dans divers aspects de la vie et de la consacrer en tant qu’outil de communication humaine et civilisationnelle. Elle avait adressé le 29 juin 1998 un appel à l’UNESCO pour la proclamation d’une journée mondiale de la poésie. En réponse à cet appel, l'agence onusienne a proclamé le 21 mars de chaque année journée mondiale de la poésie. Outre ses programmes culturels, artistiques et poétiques, la maison de la poésie a créé le Prix international de poésie "Argana" et publie une revue trimestrielle intitulée "Al-Bayt".