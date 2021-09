Mouad Merabet : La vague liée au variant Delta en phase descendante depuis un peu plus d’ un mois

La vague actuelle liée au variant Delta est en phase descendante depuis cinq semaines, a indiqué le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Merabet. "Sauf surprise, l'amélioration continuera la semaine prochaine", a souligné M. Merabet sur son compte LinkedIn dans un bref commentaire sur la situation épidémiologique de Covid-19 intitulé: "le Maroc passe du niveau rouge au niveau orange". Après huit semaines consécutives de transmission élevée du SARS-CoV-2 (niveau de criticité rouge), le Maroc passe cette semaine au niveau modéré de transmission du SARS-CoV-2: niveau de criticité orange, a-t-il relevé, notant que trois régions sont au niveau vert, cinq au niveau orange et quatre au niveau rouge. S'agissant du nombre de décès, M. Merabet a fait savoir que celui-ci a diminué cette semaine de 23% par rapport à la semaine dernière, ajoutant qu'un nombre total de 1.039 personnes admises dans un état grave a été enregistré également cette semaine. Ainsi, "le niveau de testing cette semaine à l'échelon national était de 392 tests/100.000", a-t-il poursuivi, faisant remarquer que ce niveau "est conforme aux recommandations internationales exigeant au moins 300 tests/100.000 hts/sem". M. Merabet a, par ailleurs, souligné que l'incidence hebdomadaire est en baisse continue : "41/100.000 hts alors qu'elle a atteint le pic de 181 personnes contaminées pour chaque 100.000 habitants durant la semaine du 02-08/08/2021". Le taux de reproduction (Rt) du SARS-CoV-2 à la date du 19/09/2021 est, toujours selon M. Merabet, de 0.91 (+/- 0.01), tandis que la positivité continue sa baisse: 10.33%, soit la plus basse depuis 9 semaines. M. Merabet a rappelé l'importance de la vaccination, des mesures préventives individuelles et collectives et du strict respect du protocole thérapeutique national.