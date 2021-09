Mort de Michael K.Williams, qui incarnait Omar dans “The Wire ”

Son interprétation d’Omar, un personnage à part et incontournable de la série culte “The Wire”, l’avait rendu célèbre: l’acteur américain Michael K. Williams, plusieurs fois nommé aux Emmy Awards, a été retrouvé mort lundi dans son appartement de Brooklyn, à New York, à l’âge de 54 ans. “C’est avec une profonde tristesse que sa famille annonce le décès de l’acteur Michael Kenneth Williams (...). Elle vous demande de respecter son intimité pendant le deuil lié à cette perte insurmontable”, a déclaré la famille de l’acteur, dans un message transmis par son agent. “Il est mort dans un appartement (...) à Brooklyn”, a déclaré de son côté à l’AFP le lieutenant John Grimpel, de la police new-yorkaise, qui n’a donné aucun détail, alors que plusieurs médias ont avancé la thèse d’une overdose, en citant des sources policières. Durant sa carrière, Michael K. Williams, né à Brooklyn où il a grandi dans une famille afroaméricaine, a été nommé plusieurs fois aux Emmy Awards, pour ses apparitions dans “Bessie” (2015), “The Night Of ” (2016) ou “When They See Us” (2019). Son rôle dans “Lovecraft Country” lui valait encore une nomination pour la prochaine soirée de récompenses. Mais c’est en incarnant Omar, l’un des personnages les plus atypiques et réussis de “The Wire”, que l’acteur dont le visage était barré d’une longue cicatrice s’est fait largement connaître et apprécier. Dès l’annonce de sa mort, les hommages n’ont pas tardé dans le milieu des séries et du cinéma, mais aussi audelà. “Horrible, triste et incroyable de penser que nous avons perdu le fantastique et talentueux Michael K. Williams à l’âge de 54 ans”, a ainsi tweeté le grand écrivain américain Stephen King. Pour beaucoup, la série “The Wire” de David Simon, plongée saisissante dans le quotidien des quartiers pauvres de Baltimore, est l’une des plus réussies de l’histoire.