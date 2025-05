"Morocco Medical Expo 2025" : Signature de trois conventions pour renforcer la recherche et la coopération dans le secteur de la santé

Trois conventions de partenariat ont été signées, jeudi à Casablanca, entre, d'une part, la Fondation de recherche, de développement et d’innovation en sciences et ingénierie (FRDISI) et, d'autre part, l’Agence marocaine antidopage, la Société marocaine des sciences médicales (SMSM) et l’American moroccan competencies network (AMCN).



Paraphées en marge de l’ouverture du Salon "Morocco Medical Expo 2025", par le conseiller de SM le Roi et président de la FRDISI, André Azoulay, ainsi que par les responsables des trois entités partenaires, ces conventions s’inscrivent dans une dynamique nationale visant à renforcer la recherche scientifique, la formation des professionnels de santé et la promotion des compétences marocaines à l’échelle internationale.



La première convention, conclue avec l’Agence marocaine antidopage, représentée par sa directrice générale, Fatima Abouali, porte sur la coopération dans les domaines de la lutte contre le dopage, de la prévention, de la formation spécialisée ainsi que sur la création d’un collège scientifique.



La deuxième convention, signée avec la SMSM, présidée par Moulay Said Afif, concerne la promotion de la recherche appliquée en santé et en ingénierie biomédicale, la formation initiale et continue des professionnels de santé, l’organisation d’événements scientifiques conjoints ainsi que le développement de programmes de stages, d’échanges et de valorisation de la production scientifique.



Elle vise également une coopération active dans la réponse aux appels à projets nationaux et internationaux dans les domaines de la santé, de l’innovation et de la recherche médicale.

Quant à la troisième convention, scellée avec l'AMCN, présidée par Mohamed Boutjdir, elle porte sur l’échange d’expertises et la mobilité académique, avec une attention particulière portée à la formation, à l’innovation, à l’entrepreneuriat technologique et à l’organisation d’événements conjoints.



Dans une déclaration à la MAP, Hicham El Medromi, délégué du président de la FRDISI, a affirmé que ces conventions de partenariat traduisent un engagement commun à bâtir des ponts solides entre la recherche scientifique, la formation et l’innovation dans le domaine de la santé.



Il s'agit, a-t-il expliqué, d'une démarche qui vise à mutualiser les expertises, insistant sur l’importance de développer, dès à présent, les compétences scientifiques et technologiques nécessaires en vue des échéances futures, tout en encourageant une dynamique d’innovation portée par les jeunes chercheurs marocains.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'édition 2025 du "Morocco Medical Expo" se tient jusqu'au 18 mai, sous le thème "Prévention et résilience : vers un système de santé durable".



Cette édition prévoit d’accueillir quelque 10.000 visiteurs professionnels, venus à la rencontre de plus de 150 exposants représentant les principales disciplines médicales, notamment la médecine générale et spécialisée, la biologie, la radiologie, la pharmacie et les professions paramédicales.



Elle accueille également une délégation de 14 personnalités de la République Démocratique du Congo, pays invité d’honneur, aux côtés de plus de 250 figures éminentes du monde médical marocain et africain, de délégations officielles étrangères, de décideurs publics, de doyens de facultés de médecine et de pharmacie, de directeurs de centres hospitaliers universitaires et d’hôpitaux, ainsi que de présidents de sociétés savantes.