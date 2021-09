“Morocco, Kingdom of Taste ” une campagne de communication pour promouvoir l’ art culinaire marocain

Une vaste campagne de communication placée sous le thème “Morocco, Kingdom of Taste”, aura lieu, du 25 au 29 septembre à New York, dans le but de promouvoir l’offre exportable marocaine. Prévue dans le prestigieux quartier de Hudson Yards Public Square & Gardens, cette manifestation sera accompagnée d’un showroom haut en couleurs, selon les organisateurs. Lors de ce rendez-vous, les New-Yorkais sont invités à “venir visiter et déguster, parfois +à l’aveugle +les fines bouchées spécialement conçues par la Cheffe marocaine Yasmina Ksikes”, indique-t-on de même source. La thématique adoptée pour cette action de promotion est : « Morocco, Kingdom of Taste » et cinq filières sont mises en valeur sous forme d’îlots, à savoir : Filière fruits et légumes, Filière agrumes, Filière oléicole, Filière produits du terroir et Filière produits de la pêche.



En effet, l’offre exportable marocaine regroupe un ensemble de facteurs permettant d’offrir une variété de produits riches par leurs diversités, reconnus par leur traçabilité, uniques par leurs saveurs et aussi compétitifs grâce à la politique agricole mise en place ces dernières années par le Royaume, relève le communiqué, notant que les produits agricoles et halieutiques marocains sont à présent un gage de fiabilité, de crédibilité et d’authenticité.



A l’heure où les tendances de consommation sont orientées vers une alimentation saine et responsable, le Maroc, avec tous les efforts déployés, peut se vanter de répondre à ces critères, poursuit la même source, rappelant que le Royaume est depuis longtemps considéré comme un pays à vocation agricole dont les atouts naturels confèrent à ses produits une compétitivité naturelle à l’international. “Grâce à une politique agricole innovante et dynamique, et à un ensemble de facteurs géographiques et humains, le Maroc est devenu en quelques années un acteur majeur des exportations agroalimentaires et halieutiques”, ajoute-t-on.



La même source explique que cette compétitivité a une origine multiple, à savoir une grande fraîcheur et une qualité gustative des produits, des conditions climatiques exceptionnelles assurant une grande disponibilité des produits de base, un coût de la vie et de la main-d’œuvre très inférieur à celui d’Europe ou d’autres pays et une excellente position géographique qui fait du Maroc un hub africain d’envergure tourné à la fois vers l’Europe et l’Afrique, outre une destination attractive pour les investissements étrangers. A ce titre, et dans le cadre de ses missions de promotion et de développement des produits agro-alimentaires et halieutiques, l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des Exportations (EACCE) – Morocco Foodex, organise cette action d’information et de promotion inédite à destination des consommateurs sur le marché américain, conclut le communiqué.