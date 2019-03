Morgan Freeman a créé un refuge pour abeilles

L’homme qui murmurait à l’oreille des abeilles. Morgan Freeman s’est lancé dans l’apiculture. L’acteur de 81 ans a installé 26 ruches dans son ranch de 50 hectares du Mississippi. Une décision avant tout écologique.

En 2014, sur le plateau de Jimmy Fallon, il expliquait nourrir ses abeilles venues d’Arkansas de sucre et d’eau. « Je n’ai jamais utilisé de chapeau d’apiculteur avec mes abeilles, déclarait-il à l’époque. Elles ne m’ont pas encore piqué, car en ce moment je n’essaie pas de récolter du miel ou quoi que ce soit, mais je ne fais que les nourrir. » Son but ? Tenter de préserver, à son échelle, les abeilles.

« Il y a une mobilisation pour ramener les abeilles sur notre planète, confiait l’acteur. Nous ne comprenons pas qu’elles sont à la base de la croissance végétale sur la planète. » Morgan Freeman avait pris la parole et diffusé l’un de ses courts-métrages en ouverture du Sommet des Nations unies sur le climat en 2014, preuve que son engagement ne se limite pas aux frontières de son ranch.