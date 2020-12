Mondial-2022 : Horizon dégagé pour la France et la Belgique en éliminatoires

Voie dégagée pour la France et la Belgique: le tirage au sort n'a pas placé d'obstacle insurmontable sur leur route vers le Mondial-2022 au Qatar. Les champions du monde vont retrouver l'Ukraine dansleur groupe D des éliminatoires, prévues entre mars et novembre 2021. De quoi raviver le souvenir du barrage renversant de 2013 gagné par les Français (0-2, 3-0), Le groupe D de la France est complété par la Finlande, qui l'avait battue à la surprise générale en amical mi-novembre (2-0) à Saint-Denis, ainsi que la Bosnie de Miralem Pjanic et le Kazakhstan, Petit Poucet largement à sa portée. La Belgique, actuelle première du classement Fifa, a hérité du Pays de Galles, de la République tchèque, du Bélarus et de l'Estonie dansle groupe E, tandis que la Suisse a été versée dans le groupe C de l'Italie, de l'Irlande du Nord, de la Bulgarie et de la Lituanie. La cérémonie organisée depuis le siège de la Fifa à Zurich a offert un groupe plus qu'abordable aux Belges et aux Français, qui bénéficiaient d'un statut protecteur en vertu de leurs première et deuxième places au classement mondial. Un peu moins heureux, le Portugal, champion d'Europe 2016, affrontera notamment la Serbie et la République d'Irlande lors de ces éliminatoires qui ont accouché d'un groupe G très relevé avec les Pays-Bas de Memphis Depay, la Turquie du capitaine Burak Yilmaz, la Norvège du prodige Erling Haaland ou encore le Monténégro. Ces éliminatoires européennes doivent attribuer 13 billets qualificatifs pour la Coupe du monde et démarrer dès le mois de mars 2021, avant même la tenue de l'Euro-2020, reporté à l'été 2021 pour cause de crise sanitaire. Les 10 vainqueurs de groupesseront directement qualifiés pour le Mondial au Qatar. Les 10 dauphins seront reversés en barrages, accompagnés par deux autres équipesissues de la Ligue des nations. Les Bleus de Kylian Mbappé et les Diables rouges de Kevin de Bruyne se savaient à l'abri d'un groupe trop concurrentiel, comme les autres gros bonnets du Vieux Continent que sont l'Angleterre, l'Espagne ou encore l'Allemagne. Mais ils pouvaient cependant tomber sur les rares "épouvantails" du deuxième chapeau, Turquie en tête, qui revient finalement aux Pays-Bas. L'Angleterre, opposée à la Pologne et à la Hongrie, a également hérité de deux des sélectionsles plusrelevées des deuxième et troisième chapeaux dans son groupe I. Quant à l'Italie, déjà absente comme les Néerlandais du Mondial-2018, elle trouvera sur son chemin la Suisse, huitième-de-finaliste en Russie, et principale menace de son groupe C. L'Espagne, dansson groupe B, trouvera sur son chemin vers Doha la Suède et la Grèce. L'Allemagne hérite elle de l'Islande, qui a échoué à se qualifier pour l'Euro mais était bien présente au Mondial russe. Disputée en matches aller-retour, la phase qualificative débutera les 24 et 25 mars 2021 et s'achèvera mi-novembre 2021. Entre-temps, deux autresfenêtresinternationalessont réservées pour les éliminatoires, en septembre et octobre.