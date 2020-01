Mondafrique : Le Maroc consolide sa souveraineté sur le Sahara

Le site français «Mondafrique» a relevé dimanche les grandes avancées diplomatiques du Maroc qui «annoncent un début de règlement» de la question du Sahara.

Dans un décryptage sous le titre «Sahara, le Maroc passe à l'offensive», le site web d'investigation et d'opinion a souligné le déploiement «tous azimuts» de la diplomatie marocaine qui s’emploie, avec succès, à réduire le nombre des Etats qui reconnaissent encore la prétendue RASD.

Selon le site français, «depuis le début de l’année 2020, l’offensive diplomatique marocaine est remarquable. Tour à tour, les Comores, la Gambie, le Gabon, la Guinée, la Centrafrique et Sao Tomé-et-Principe ont ouvert un consulat général soit à Dakhla, soit à Laâyoune».

De même, la Confédération africaine de football (CAF) a participé à consolider la souveraineté du Maroc sur ce territoire, en annonçant l'organisation du 28 janvier au 8 février, de la Coupe d’Afrique de football en salle (Futsal) à Laâyoune, et en convoquant au Sahara la réunion de son conseil exécutif, le 6 février, pour fêter son 63ème anniversaire, ajoute la même source.

Le site web, qui se fait l'écho du vote par le Parlement marocain de textes de loi visant à établir la compétence juridique du Royaume sur l’ensemble de son domaine maritime y compris les eaux du Sahara, revient également sur «le nouveau contexte politique au Maghreb», ainsi que sur «la perte d’audience du Polisario au sein de la communauté internationale (…)».

«Autant de raisons pour le Maroc de consolider sa souveraineté sur le Sahara », affirme Mondafrique qui, tout en se demandant si «l’on va enfin voir la fin de ce plus vieux conflit du continent africain», affirme que «l’hypothèse n’est plus absurde».