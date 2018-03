Monchi : Salah a été vendu avant l'effet Neymar

Le directeur sportif de l'AS Rome Monchi est revenu mercredi sur la vente l'été dernier de l'attaquant égyptien Mohamed Salah à Liverpool pour seulement 40 millions d'euros en évoquant un "effet Neymar".

"Pour comprendre cette vente, il faut comprendre deux choses. D'abord, elle a été faite avant l'effet Neymar, qui a révolutionné le mercato", a déclaré Monchi lors d'une rencontre avec la presse étrangère à Rome.

En parlant d'effet Neymar, le directeur sportif espagnol parle du transfert l'été dernier de Neymar, passé de Barcelone au Paris SG pour le montant record de 222 millions d'euros.

"Ensuite, on devait le vendre avant le 30 juin", du fait des contraintes du fair-play financier, a ajouté Monchi. "Ceux qui connaissent un peu les affaires savent que ça revient à avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête", a-t-il expliqué. "Donc si l'on prend en compte ces deux éléments, je pense qu'on a fait une vente correcte", a-t-il estimé. "Maintenant il fait une saison incroyable et avec les effets Neymar, Coutinho, Dembélé, son prix est sans doute devenu plus élevé", a ajouté l'ancien directeur sportif de Séville.

Salah est parti pour Liverpool contre environ 40 millions d'euros. Il est aujourd'hui en tête du classement des buteurs de Premier League avec 28 réalisations en 30 matches. Au total, il a inscrit 36 buts toutes compétitions confondues cette saison, sa première à Liverpool.

"Il est très fort. Mais c'est étonnant parce qu'il est revenu dans un championnat où il n'avait pas réussi quand il était à Chelsea. Il a trouvé un entraîneur, des coéquipiers qui lui font confiance, une équipe qui lui convient bien, qui correspond à son style de jeu", a encore estimé Monchi.