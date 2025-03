Mohammedia abrite la Foire solidaire des micro-entrepreneurs

Le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire (CMS) a donné, mardi à Mohammedia, le coup d'envoi de la Foire solidaire des micro-entrepreneurs qui se poursuit jusqu'au 31 mars courant.



Cet évènement, dont l'ouverture a été présidée par le gouverneur de la préfecture de Mohammedia, Hicham M'daghri Alaoui, s'inscrit dans le cadre de la promotion en faveur de l’entrepreneuriat inclusif et de la valorisation des savoir-faire locaux.



Cette foire met à l’honneur les talents des artisans, coopératives et très petites entreprises (TPE) bénéficiaires des produits et services des associations de microcrédit, tout en offrant au public une expérience unique de découverte et d’achat de produits locaux, rapporte la MAP.



La Foire solidaire des micro-entrepreneurs se veut une vitrine pour les créateurs locaux, leur offrant une plateforme de visibilité et de commercialisation de leurs produits. Avec 70 exposants répartis sur un espace de 1.000 m² au Parc Mohammedia, les visiteurs peuvent explorer une diversité de créations alliant tradition et innovation. Des produits artisanaux aux spécialités du terroir, cette foire reflète la richesse du patrimoine culturel et économique marocain.



Cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions menées par le CMS pour consolider le tissu entrepreneurial marocain et promouvoir un développement économique inclusif. En collaboration avec son écosystème, le CMS s’engage à accompagner les micro-entrepreneurs à travers des programmes de formation, d’accompagnement commercial et de mise en réseau.



La Foire solidaire des micro-entrepreneurs illustre parfaitement cette mission en offrant aux bénéficiaires des associations de microcrédit une opportunité de valoriser leurs compétences, d’élargir leur clientèle et de contribuer au dynamisme économique local.



Les visiteurs auront ainsi l’opportunité de soutenir directement les micro-entrepreneurs tout en découvrant des produits de qualité, issus de secteurs porteurs tels que l’artisanat, les services et les produits du terroir.



Créé en 2007 sous l’égide de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le Centre a pour mission de renforcer les capacités des associations de microcrédit et de soutenir les micro-entrepreneurs à travers des dispositifs de formation, d’accompagnement et de promotion.

En œuvrant pour un entrepreneuriat solidaire et inclusif, le CMS contribue activement à la réduction de la pauvreté et à la création d’emplois durables au Maroc.