Mohammed Berrid et Mohamed Loudyi reçoivent le Chef d’Etat-Major des Armées de la République Centrafricaine 

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, s’est entretenu, lundi au siège de l’Etat-Major Général des FAR à Rabat, avec le Général d’Armée Zéphirin Mamadou, Chef d’Etat-Major des Armées et Commandant la Zone de Défense Autonome de Bangui de la République Centrafricaine, en visite au Royaume du Maroc, du 17 au 23 janvier, à la tête d’une importante délégation militaire.



Les deux responsables ont discuté des différents volets de coopération militaire bilatérale, portant notamment sur la formation et l’échange de visites. Ils se sont, par ailleurs, félicités de la solidité des liens de coopération entre les Forces Armées Royales et les Forces Armées centrafricaines, indique un communiqué de l’Etat Major Général des FAR.



A cette occasion, le Chef d’Etat-Major des Armées centrafricaines a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour le soutien apporté aux Forces Armées Centrafricaines et a loué l’action du contingent marocain dans le cadre de la mission de stabilisation et son rôle déterminant au sein de la MINUSCA.



Le même jour, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, a reçu au siège de cette Administration le Général d’Armée Zéphirin Mamadou, Chef d’Etat-Major des Armées de la République Centrafricaine.



Au cours de ces échanges, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant à la dynamique des relations d’amitié et de coopération entre le Royaume du Maroc et la République Centrafricaine et examiné les perspectives de les élargir à d’autres domaines d’intérêt commun.



Depuis 2014, les Forces Armées Royales participent au maintien de la paix en Centrafrique, au sein de la MINUSCA, par un contingent de 750 militaires, conclut le communiqué.