Mohamed Salem Ould Merzoug : Les relations maroco-mauritaniennes traversent leur meilleure période ces dernières années

Les relations entre la Mauritanie et le Maroc "traversent leur meilleure période" ces dernières années, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug.



Lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie mauritanienne a précisé que "l'importante rencontre entre le Président de la République Islamique de Mauritanie Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné une forte impulsion à la coopération bilatérale, qui se trouve désormais à un niveau élevé".



Il a affirmé que sa visite au Maroc intervient dans le cadre des consultations et de la coordination permanentes entre les deux pays sur l'ensemble des sujets d’intérêt commun, tant sur le plan bilatéral que multilatéral.



En outre, M. Ould Merzoug a salué le soutien "quotidien et permanent et à tous les niveaux" apporté par le Maroc à la Mauritanie durant son mandat à la tête de l'Union africaine, que ce soit au niveau du Sommet ou du Conseil exécutif.



Le ministre mauritanien a relevé que ses entretiens avec M. Bourita ont été l'occasion d'examiner les perspectives de la coopération bilatérale et de procéder à des consultations sur des questions d'ordre multilatéral, faisant part de la détermination des deux parties à assurer la réussite de l'ensemble des projets s'inscrivant dans ce sens.