Mohamed Louz tire sa révérence

L’artiste Mohamed Louz est décédé mercredi au petit matin suite à un long combat avec la maladie. Le défunt était l’un des noms célèbres parmi les groupes de musique marocains. Il a commencé sa carrière artistique au début des années 70 avec le groupe "Al Jawad" avant de rejoindre le groupe Tagada avec lequel il s’est fait connaître sur la scène artistique. Au début des années 90, l’artiste a fondé un nouveau groupe de musique nommé «Louz».

Il a également fait du théâtre et a travaillé avec de nombreuses troupes, notamment «Masrah Al Hay», «Masrah Al Yaoum» avec la célèbre Touria Jabrane et «Troupe Miloud Habachi». Il a, par ailleurs, fait quelques apparitions dans des téléfilms et des séries, dont «Mi Hnia» et «Dar Khwatat».