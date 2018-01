Mohamed El Hor, grand vainqueur du Festival du théâtre arabe, reçu par le ministre de la Culture

Le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj, a affirmé jeudi à Rabat, que son département demeure un "fervent partenaire" qui accompagne toutes les initiatives créatives. M. El Aaraj, qui s'exprimait lors d'une réception organisée en l'honneur des participants marocains au 10ème Festival du théâtre arabe (du 10 au 16 janvier à Tunis), a fait savoir que son département procèdera ainsi, à l'achat de spectacles pour promouvoir les deux pièces théâtrales dans les théâtres et les centres culturels relevant du ministère, et ce à travers la coordination avec la direction du Théâtre national Mohammed V et l'implication des chercheurs primés par le ministère lors des différentes activités et manifestations.

A cette occasion, le ministre a salué les prestations des artistes et des chercheurs qui, selon lui, ont honorablement représenté le Maroc au Festival du théâtre arabe, en particulier les membres de la troupe Akoun des cultures et des arts qui a remporté le Prix du Festival pour sa pièce "Solo", ainsi que les membres de la troupe Douz Tmessreh, dont la participation avec la pièce "Al Khadimatan" était très honorable et a suscité l'intérêt du public, des critiques et de tous les intéressés.

En outre, M. El Aaraj a félicité les jeunes chercheurs marocains, Abdellah Moutii et Telkmas El Mansouri qui ont remporté respectivement les deuxième et troisième prix de la recherche théâtrale arabe des jeunes, saluant également la participation de l'ensemble de la délégation marocaine à ce festival.

"Nous apprécions votre succès exceptionnel dans ce grand forum de théâtre arabe et nous notons avec fierté votre brio que nous considérons comme preuve de votre travail sérieux et de la pertinence de votre orientation artistique et scientifique", a-t-il dit. M. El Aaraj a dans ce sens, appelé la troupe à garder le même esprit de sérieux et de dévouement et à faire de son succès un catalyseur pour plus de rayonnement et de réussite afin d'anticiper d'autres succès qui façonneront la créativité et les études futures de l'ensemble des membres. Par ailleurs, le ministre a rappelé l'adoption par le Conseil de gouvernement d'un projet de décret relatif à l'octroi de prix dans divers domaines de la créativité littéraire et artistique, qui vise à récompenser les créateurs, les artistes et les professionnels dans divers domaines de la création et à reconnaitre leurs travaux et à les encourager.

De son côté, le directeur et le réalisateur du groupe Akoun des cultures et des arts, Mohamed El Hor, a précisé que la pièce "Solo" a créé l'événement artistique aux niveaux national et arabe, en remportant plusieurs prix nationaux, notamment le prix du Festival de Tunis, notant que les jeunes diplômés de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, les leaders de la scène théâtrale sont capables d’atteindre l'excellence et de faire avancer le théâtre marocain.