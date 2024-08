Mohamed El Guerrouj : La Grâce Royale permettra une adhésion massive des agriculteurs au processus de réglementation

La Grâce Royale au profit de personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis permettra une adhésion massive des agriculteurs, producteurs et cultivateurs de cannabis au processus de réglementation, eu égard à leur expertise dans le domaine, a indiqué, mardi à Rabat, le Directeur général de l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC), Mohamed El Guerrouj.



Dans une déclaration à la presse, M. El Guerrouj a souligné que cette Haute initiative Royale marque "une étape clé" et "un point d'inflexion vers l'élimination des superficies et des cultures illicites", en les remplaçant progressivement par des cultures licites et des activités alternatives.



Témoignant de la générosité et de la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, envers cette catégorie, la Grâce Royale apportera une sérénité et une quiétude à ces agriculteurs et à cette population locale, face aux différentes inquiétudes exprimées souvent sur le terrain lors des différentes rencontres avec l’Agence, a-t-il relevé.



Cette Haute initiative, a poursuivi M. El Guerrouj, va permettre également d'ouvrir de nouvelles opportunités économiques pour la population locale et le secteur privé, national ou international, outre l’amélioration des revenus et des conditions de vie de cette même population, dans un cadre légal et structuré.



Elle va, en outre, permettre au programme de réglementation et de légalisation du cannabis de franchir une nouvelle étape pour la réussite de ce chantier, a-t-il dit.