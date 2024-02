Mohamed Chrif Tribak : Le cinéma est le miroir dans lequel la société se voit

Le réalisateur Mohamed Chrif Tribak a souligné, jeudi soir à Larache, que le cinéma est le miroir dans lequel la société se voit, puisque les modèles auxquels nous nous identifions collectivement sont censés être des modèles nationaux.



Intervenant lors de la conférence inaugurale de la nouvelle saison culturelle de l'Association Espaces culturels, placée sous le thème "La question de l'identité dans le cinéma marocain", le réalisateur s'est arrêté sur la définition de l'identité du cinéma, notant qu'il s'agit du cinéma que le public regarde, interagit avec lui et s'y identifie parce qu'il reflète sa réalité et sa perception de lui-même, et dans lequel il se retrouve".



"A travers l'œuvre cinématographique, la réalité marocaine, dans la mesure où elle porte cette identité, reste essentiellement une matière cinématographique uniquement pour des méthodes de narration inspirées du cinéma mondial ou importées", a-t-il enchaîné, notant qu'"elle est importée parce qu'elle n'est pas encore devenue une référence dans le cinéma mondial, tant commercial que culturel (...) contrairement à la musique, où les Marocains ont su 'marocaniser' la forme musicale moderne et créer des textes et rythmes marocains immortels".



Le réalisateur marocain a, à cet égard, mis l'accent sur l'importance de la conscience de soi et ses spécificités pour avoir un cinéma national, et le re-produire localement en termes d'écriture, de production et de commercialisation, pour qu'il y ait une industrie cinématographique, en tant que pratique culturelle et sociale capable de jouer son rôle dans la société.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association Espaces culturels, Aziz Kanjaa, a indiqué que cette conférence marque le lancement de la saison culturelle 2024 de l'association, notant que l'association a choisi le sujet du "Spectacle et sa relation avec les sciences humaines" comme thème général des activités qu'elle organisera au cours de cette saison.



Il a relevé que cette saison culturelle sera marquée par l'organisation de plusieurs activités, notamment la signature de livres et la présentation de pièces théâtrales, avec un accent particulier sur la dimension locale de l'action culturelle.