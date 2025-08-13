Mohamed Bennouna : Les défis croissants sur la scène internationale requièrent un engagement renouvelé en faveur de la paix et de la justice

Les défis croissants et "la montée de nombreux périls" sur la scène internationale requièrent un engagement collectif et renouvelé en faveur de la paix, de la justice et du règlement pacifique des différends, a affirmé dimanche à Rabat, le président de l'Institut de Droit International (IDI), Mohamed Bennouna.



"Aujourd'hui, le bouleversement du monde est bien là et les remises en cause des fondements du droit international aussi, et il nous faut garder les yeux ouverts", a insisté M. Bennouna à l’ouverture de la 82e session de l'IDI au siège de l'Académie du Royaume du Maroc.



Après avoir souligné que le droit international et les institutions internationales se sont retrouvés de plus en plus inadaptés aux situations qu'ils étaient censés régir, il a mis l'accent sur la nécessité de réformer le système des Nations unies en vue de l'adapter aux mutations que connaît le monde, rappelant que toutes les tentatives entreprises dans ce sens ont été "vouées à l'échec".



Pour le président de l'IDI, les avancées du droit international se situent bien dans une plus grande ouverture à l'autre, dans la diversité culturelle, ce qui est la vocation première de l'Institut de Droit International.



Il a, à cet égard, fait remarquer que la primauté de la force dans les relations internationales "n'est pas une option; ce serait une démission collective", ajoutant qu’il "n'y a tout simplement pas d'alternative à la primauté du Droit et de la Justice".



Pour sa part, le secrétaire général de l’IDI, Fausto Pocar, s'est réjoui de la tenue de cette rencontre à Rabat, "cette belle ville impériale nichée sur la rive méridionale de l'estuaire du fleuve Bouregreg", notant que la capitale du Royaume du Maroc est une ville pleine d'histoire, avec ses monuments qui témoignent de sa grandeur architecturale et artistique à travers les siècles.

Et de poursuivre que le choix de l'Afrique en général et du Maroc en particulier pour l'organisation de cette session est une illustration éloquente de l'évolution de l'Institut vers une perspective mondiale, en fonction de sa vocation universelle, qui est bien exprimée dans sa devise "Justitia et pace", avec l'objectif de servir et de favoriser le progrès du droit international.



M. Pocar a, par ailleurs, indiqué que cette session sera l’occasion de discuter de sujets qui marquent l'importance du droit international, relevant qu'une place de premier choix sera réservée, au cours de cette session, à la protection de l'environnement.



La séance d'ouverture de cette session, qui se tient jusqu’au 31 août, a été marquée par un Message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, aux participants, dont lecture a été donnée par le président de l'IDI, Mohamed Bennouna.



Cette session, dont les travaux se poursuivront à l'Université Mohammed V de Rabat, portera sur divers thèmes d’actualité internationale, dont les "Règles de prévention des dommages applicables à l'environnement des espaces au-delà de la juridiction nationale", le "Droit international de la propriété intellectuelle et les pandémies : l'accès aux médicaments, la prévention, la préparation et la riposte" et le "Statut et fonctions des assemblées des Etats parties à un traité".