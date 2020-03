Mohamed Benchaaboun : Le Fonds spécial est réservé au soutien du dispositif médical et de l'économie nationale

Le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19) a été créé en vue de soutenir le dispositif médical et l'économie nationale, souligne le ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration.

Le Compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus - Covid-19", créé en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, est doté de 10 milliards de dirhams, rappelle mercredi un communiqué du ministère.

Ce fonds sera réservé, d’une part, à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir, dans l’urgence, précise la même source.

Le ministère note que le fonds servira, d’autre part, au soutien de l’économie nationale, à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le Comité de veille économique, notamment en termes d’accompagnement des secteurs vulnérables aux chocs induits par la crise du coronavirus, ainsi qu’en matière de préservation des emplois et d’atténuation des répercussions sociales de cette crise.

Outre l’enveloppe de 10 milliards de dirhams qui sera mobilisée par le budget général de l’Etat, ce Compte d’affectation spéciale est ouvert à toute contribution aussi bien de personnes physiques que de personnes morales, publiques et privées, rappelle la même source.

Les versements des dons pourraient être effectués au Compte d’affectation spéciale susvisé par virement bancaire sur le compte : RIB 001 810 00 780 002 011 062 02 21, ouvert sur les livres de BANK AL-Maghrib/Rabat, au nom du trésorier ministériel auprès du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration.

Les versements des dons peuvent être opérés sur tout le territoire national par virement, par chèque ou en espèce via le réseau des agences bancaires ou directement auprès des comptables publics relevant de la Trésorerie générale du Royaume exerçant au niveau national (trésoriers ministériels, trésoriers régionaux, trésoriers préfectoraux et provinciaux et percepteurs) ainsi qu’au niveau des agents comptables auprès des missions diplomatiques et consulaires du Maroc à l’étranger.