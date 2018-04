Mohamed Benabdelkader au Forum de la MAP

Le Maroc est sur la voie d'instaurer un nouveau modèle de réforme basé sur le principe de service public, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Réforme de l'Administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader.

Intervenant lors du Forum de la MAP, tenu sous le thème «L'Administration marocaine face au défi de la moralisation», il a affirmé que «le modèle auquel nous aspirons est basé sur la proximité, se distingue par l'efficacité, la compétence, la transparence et la reddition des comptes et s'appuie sur la probité, avec comme perspective la mise en place d'une administration efficiente et proche du citoyen».